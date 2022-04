Gasstopp: Warum ausgerechnet Polen und Bulgarien?

Der Stopp von Gaslieferungen könnte eine Warnung für Premiumkunden sein. Polen jedenfalls hat einen Plan B.

Kein Gas mehr aus Russland. Die Nachricht schlug in Polen ein wie ein Blitz. Doch statt sich lähmen zu lassen, reagierte die Führung in Warschau wie elektrisiert. Premier Mateusz Morawiecki erklärte am Mittwoch im Parlament: "Dies ist ein direkter Angriff auf Polen." Das Land habe sich aber auf diesen Moment vorbereitet. "Wir sind gerüstet und werden dieser Erpressung nicht nachgeben." Der Moskauer Gazprom-Konzern hatte erst am Vorabend angekündigt, die Lieferungen über die Jamal-Pipeline am Morgen einzustellen. Das über 4000 Kilometer ...