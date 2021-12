Tiere sind fühlende Wesen. Die EU-Verträge erkennen dies an und wir haben die moralische und gesellschaftliche Verantwortung, für entsprechend gute Bedingungen in landwirtschaftlichen Betrieben zu sorgen. In der Realität werden jedoch weltweit Milliarden von Tieren unter intensiven Bedingungen gehalten. Und Millionen werden über sehr große Entfernungen transportiert. Die Tatsache, dass jedes Nutztier ein fühlendes Wesen ist, das Angst, Verzweiflung und Schmerz empfinden kann, wird mitunter ignoriert. Tiere werden nicht immer mit der Sorgfalt und dem Respekt behandelt, die sie verdienen. ...