Generalstaatsanwalt in Äthiopien starb nach Anschlag

Nach einem Anschlag auf mehrere hochrangige Vertreter der nordwestäthiopischen Region Amhara ist der Generalstaatsanwalt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie der Staatssender EBC berichtete, erlag Migbaru Kebede am Montag seinen Schusswunden. Die Regierung in Addis Abeba hatte zuvor für Montag einen nationalen Trauertag ausgerufen. Der Drahtzieher ist unterdesen weiter auf der Flucht.

SN/APA (AFP)/ASHRAF SHAZLY €thiopiens Premier gilt als Reformer und hat viele Feinde