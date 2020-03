Gericht vertagte Entscheidung im Fall Kardinal Pell

In der Berufungsverhandlung um den wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Kardinal George Pell ist noch keine Entscheidung gefallen. Am Donnerstag kam die Anklage zu Wort. Das höchste australische Gericht vertagte dann seine Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt. Pell will seinen Freispruch erreichen.

SN/APA (AFP)/WILLIAM WEST Pell kämpft um seinen Freispruch