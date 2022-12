Gipfel in Brüssel mit Schengen-Nachhall

Österreichs Regierungschef Karl Nehammer will über Asyl reden und öffnet die Tür für eine Schengen-Debatte.

Österreichs Regierung hat sich mit dem Veto gegen die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengenraum in Europa isoliert. Selbst Italien und Ungarn, beides Hardliner in der Migrationsfrage, zeigten kein Verständnis für die Haltung von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP). Nun wird das heikle Thema auch beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel auftauchen.

Zorn und Enttäuschung sind groß in Rumänien und Bulgarien. "Ich war am Wochenende zu Hause in ...