Drei Jahre nach dem Brexit: Aus der Traum

Als Großbritannien aus der EU austrat, versprach die Regierung eine bessere Zukunft. Warum sich das nicht erfüllt hat.

Vor drei Jahren nahm Boris Johnson vor einem Kamin in der Downing Street Nummer 10 Platz, um der Nation mitzuteilen, was er unter dem Brexit versteht. "Das ist nicht das Ende, das ist ein Anfang", sagte der damalige Premierminister Großbritanniens. Dabei ballte er die linke Hand zu einer Faust, ganz so, als würde er nicht nur den Briten, sondern auch sich selbst Mut zusprechen. Es war der Abend des 31. Jänner 2020. Jener Tag, als Großbritannien nach jahrelangen, zähen Verhandlungen ...