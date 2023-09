Guterres warnt vor drohender Aufspaltung der Welt

Angesichts zunehmender globaler Spannungen hat UNO-Generalsekretär António Guterres vor einer Aufspaltung der Welt gewarnt. Es gebe tiefe Gräben zwischen den größten Wirtschafts- und Militärmächten, zwischen Ost und West sowie zwischen reichen Staaten und Entwicklungsländern. "Wir nähern uns immer mehr einem großen Bruch der Wirtschafts- und Finanzsysteme sowie der Handelsbeziehungen", sagte Guterres zum Start der Generaldebatte der Vollversammlung am Dienstag in New York.

Ohne eine Reform der internationalen Institutionen - auch des UNO-Sicherheitsrates - könnten Probleme und Interessen nicht wirksam angegangen werden. Der Status quo sei keine Lösung: "Es geht um Reform oder das Zerbrechen", meinte Guterres. "Unsere Welt gerät aus den Fugen. Die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Die globalen Herausforderungen nehmen zu. Und wir scheinen nicht in der Lage zu sein, zusammenzukommen, um darauf zu reagieren."

Die Vereinten Nationen sind aufgrund der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, der Rivalität zwischen den USA und China sowie den Ungleichheiten zwischen reichen und armen Gesellschaften zunehmend besorgt - eine Fragmentierung würde die Weltgemeinschaft dysfunktional und Zusammenarbeit weitgehend unmöglich machen.

Guterres appellierte an die Staats- und Regierungschefs, gemeinsam Lösungen zu finden, internationale Strukturen müssten erneuert werden und die gegenwärtige Welt widerspiegeln. "Kompromiss ist zu einem Schimpfwort geworden", sagte der 74-jährige Portugiese. Es brauche jedoch Staatskunst statt Stillstand - und einen "globalen Kompromiss".

Ab Dienstag sollten bei der Generaldebatte rund eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Viele von diesen vor allem aus dem sogenannten Globalen Süden haben Sorge, dass die Anwesenheit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Der 45-Jährige war am Montag zum ersten Mal seit Kriegsbeginn mit Russland persönlich zum größten diplomatischen Treffen der Welt in New York gereist.

US-Präsident Joe Biden rief in seiner Rede dazu auf, zusammenzustehen. "Keine Nation kann die Herausforderungen von heute allein bewältigen". Er machte deutlich, dass die "Geschichte nicht unsere Zukunft diktieren" müsse und erinnerte an seinen jüngsten Besuch in Vietnam - einstiger Kriegsgegner der USA. "Aus Gegnern können Partner werden, überwältigende Herausforderungen können gelöst werden, und tiefe Wunden können heilen", mahnte Biden. Die Vereinigten Staaten strebten "eine sicherere, wohlhabendere und gerechtere Welt für alle Menschen" an. "Denn wir wissen, dass unsere Zukunft an die Ihre gebunden ist."

Österreich ist bei dem hochrangigen UNO-Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Gemeinsam treffen die beiden Brasiliens Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (15.00 Uhr Ortszeit/21.00 MESZ) und etwas später (17.00 Uhr Ortszeit/23.00 MESZ) UNO-General Guterres.

Zum Treffen mit Lula ließ Van der Bellen wissen: "Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Klimakrise bewältigen. Brasilien spielt eine Schlüsselrolle in unseren gemeinsamen Anstrengungen zur Bewältigung der globalen Krise, einschließlich der Klimakrise."

Die EU habe ihre Unterstützung für den Schutz des Amazonasgebietes vor Abholzung verstärkt, erinnerte der Bundespräsident: "Das ist eine gute Sache, denn: Der Amazonas absorbiert große Mengen an Kohlendioxid und ist daher für unser Klima lebenswichtig. Ohne Lateinamerika werden wir die Klimakrise nicht aufhalten können."

Lula rief zu einem entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel und eine wachsende soziale Ungleichheit auf. "Die Klimakrise klopft an die Tür und zerstört unsere Heimat", sagte der Staatschef des größten lateinamerikanischen Landes bei der Generaldebatte. "Die Menschen in den armen Ländern leiden besonders stark unter dem Klimawandel, der maßgeblich von den Industriestaaten verursacht wurde", sagte Lula. Er forderte die reichen Länder erneut dazu auf, wie zugesagt 100 Milliarden US-Dollar (etwa 93 Milliarden Euro) pro Jahr für Klimaschutz in Entwicklungsländern bereitzustellen.