Die radikalislamistische Hamas hat am Mittwoch nach Angaben des israelischen Militärs zehn weitere in den Gazastreifen entführte Israelis dem Roten Kreuz übergeben. In der Gruppe seien drei Doppelstaatsbürger, die sowohl einen deutschen als auch einen israelischen Pass hätten, sowie jeweils ein Doppelstaatsbürger aus den USA und aus den Niederlanden. Das teilte Majid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Mittwochabend mit.

Hamas übergab weitere Gruppe von Gaza-Geiseln an Rotes Kreuz