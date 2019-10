Historische Zugewinne für Grüne bei Wahl in der Schweiz

Bei der Parlamentswahl in der Schweiz haben die grünen Parteien ein historisch gutes Ergebnis eingefahren. Die linksgerichteten Grünen legten bei der Nationalratswahl am Sonntag laut offiziellem Wahlergebnis um rund sechs Punkte auf 13,2 Prozent zu. Die Grünliberalen zogen mit einem Plus von gut drei Punkten und 7,8 Prozent ins Berner Parlament ein.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Grünen-Chefin Regula Rytz will eine "neue Zauberformel"