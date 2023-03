IAEA: 2,5 Tonnen Uran in Libyen verschwunden

In Libyen sind nach Angaben der UNO-Atomaufsichtsbehörde IAEA rund 2,5 Tonnen Uran verschwunden. Das Natururan befinde sich nicht mehr in der Anlage, in der es gelagert wurde, heißt es in einem IAEA-Schreiben an die Mitgliedsstaaten der Organisation, das Reuters am Mittwoch vorlag. Die Anlage in dem Bürgerkriegs-Land stehe nicht mehr unter staatlicher Kontrolle.

BILD: SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Internationale Atombehörde alarmiert