IAEA mit Fahrplan für Neubesetzung von Chefposten

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) will bis Oktober einen Nachfolger für den verstorbenen IAEA-Generaldirektor Yukiya Amano ernennen. Bis 5. September könnten sich Kandidaten für den Posten bewerben, teilte die UNO-Behörde an ihrem Sitz in Wien am Donnerstag nach einer Sitzung des Gouverneursrat mit. Die Amtsgeschäfte sollen dann im Jänner übernommen werden.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Cornel Feruta leitet die Behörde vorübergehend