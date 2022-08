Indien 75 Jahre unabhängig - Modi beschwört den Fortschritt

Zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens hat Premierminister Narendra Modi angekündigt, das Land in den nächsten 25 Jahren zu einer voll entwickelten Wirtschaftsmacht zu machen. Es gehe auch darum, stolz auf das kulturelle Erbe zu sein und von der Sklaverei abzurücken, sagte der 71-Jährige am Montag in einer Rede in der Hauptstadt Neu-Delhi. Er trug einen Turban in den indischen Flaggenfarben weiß, orange und grün.

SN/APA/AFP/MONEY SHARMA Modi bei den Feiern im Roten Fort in Neu-Delhi