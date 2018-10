Irak wählte nach langer Zitterpartie Präsidenten

Der gemäßigte kurdische Politiker Barham Saleh ist Iraks neuer Präsident. Das Parlament in Bagdad wählte den 58-Jährigen nach mehreren Anläufen kurz vor Ablauf der Verfassungsfrist am Dienstag mit 219 zu 22 Stimmen zum Staatschef. Dies teilte das Parlament am späten Abend mit.

