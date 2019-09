Iranischer Tanker "Adrian Darya-1" hat Syrien angesteuert

US-Sicherheitsberater John Bolton wirft dem iranischen Öltanker "Adrian Darya-1" vor, Syriens Küste angesteuert zu haben. Bolton verbreitete am Samstag über Twitter eine am Vortag aufgenommene Satellitenaufnahme, die das Schiff in der Nähe des syrischen Mittelmeerhafens Tartus zeigen soll.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOHNNY BUGEJA Adrian Darya-1 offenbar doch nach Syrien unterwegs