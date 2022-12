Netanyahus rechts-religiöse Regierung vereidigt

Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl in Israel ist die Regierung des Siegers Benjamin Netanyahu am Donnerstag in Jerusalem vereidigt worden. Es ist die am weitesten rechts stehende Regierung, die Israel je hatte. Bei einer Vertrauensabstimmung stimmten 63 von 120 Knesset-Abgeordneten für und 54 gegen die neue Regierung.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Benjamin Netanyahu führt eine weit rechts stehende Regierung an