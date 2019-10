Israel verurteilte Soldat nach Tötung eines Palästinensers

Ein israelisches Militärgericht hat einen Soldaten nach der Tötung eines Palästinensers bei Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen verurteilt. Er habe am 13. Juli 2018 auf einen Palästinenser geschossen, der den Grenzzaun hinaufgeklettert sei, teilte die Armee am Mittwoch mit. Der Soldat habe dabei nicht die notwendige Genehmigung seiner Vorgesetzten gehabt.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAID KHATIB Seit Ende März 2018 protestieren Palästinenser regelmäßig gegen Israel