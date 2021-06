Israels designierter Premier Bennett warnt vor Iran

Bei seiner Rede im Parlament hat sich Israels designierter Ministerpräsident Naftali Bennett gegen eine Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran von 2015 ausgesprochen. Das Atomprogramm des Iran sei nahe an einem "entscheidenden Punkt", warnte der Vorsitzende der ultrarechten Yamina-Partei am Sonntag in Jerusalem. Teheran habe außerdem Terrorstützpunkte in Syrien, im Gazastreifen und im Jemen aufgebaut.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Bennett legte au§enpolitische Leitlinien dar