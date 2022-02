Ist auf Deutschland Verlass?

Keine Waffen, keine harten Worte: In der Ukraine-Krise wird die Zurückhaltung Deutschlands scharf kritisiert. Besonders die USA beobachten das mit Argwohn.

"Ist Deutschland ein zuverlässiger Partner?", fragte die "Washington Post" kürzlich in einem Kommentar - und gab bereits in der Überschrift die Antwort, auf Deutsch: "Nein". Und nicht nur der Kolumnist sieht es so, in Washington gibt es wenig Verständnis für den außenpolitischen Eiertanz der deutschen Regierung in der Ukraine-Krise. Am Sonntag wird Kanzler Olaf Scholz von der SPD nach Washington reisen, am Montag trifft er sich mit US-Präsident Joe Biden. Es wird einiges zu besprechen geben, glaubt Politologin Gwendolyn Sasse.

