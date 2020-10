Italien gibt NGO-Schiff "Open Arms" wieder frei

Die italienischen Behörden haben das seit zwei Wochen im Hafen von Palermo festgesetzte spanische Rettungsschiff "Open Arms" freigegeben. Das Schiff wurde gründlichen Kontrollen unterzogen und kann jetzt wieder die Fahrt aufnehmen, teilte die Küstenwache am Samstag mit. Die "Open Arms" hatte Mitte September fast 200 Menschen in internationalen Gewässern vor Libyen gerettet und sie nach Palermo gebracht. Das UNO-Hilfswerk UNHCR erinnerte am Samstag an die Flüchtlingsopfer.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO FUCARINI Spanisches NGO-Rettungsschiff "Open Arms"