Italien ist am Rande des Lockdowns

Italiens Klinikpersonal warnt: Wenn die Coronazahlen weiter steigen, sind die Kapazitäten in den Spitälern bald erschöpft. Ärzte befürchten eine ähnlich dramatische Situation wie im Frühjahr.

Überfüllte Krankenhäuser, ein nationaler Lockdown, solidarischer Applaus für die Ärzte und das Pflegepersonal während der ersten Welle der Coronapandemie. Das war einmal? Wieder sind die Berichte aus Italien dramatisch und gleichen denen aus dem Frühjahr.

Die Krankenhäuser füllen sich erneut, ein nationaler Lockdown droht. Doch Ärzten und Pflegern applaudiert heute niemand mehr, sie verschaffen sich mit Mühe Gehör. "Die Krankenhäuser sind am Rande des Zusammenbruchs", schrieb am Mittwoch ein Zusammenschluss von Internisten, Geriatern und Krankenpflegern in einem offenen ...