Jean-Claude Juncker: "Ich warne davor, den Populisten nachzulaufen"

Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, klagt über das "Gift des Nationalismus" und drängt darauf, dass es beim Schutz der Außengrenzen rasch Fortschritte gibt.

Wie war der Abend in der Felsenreitschule? Jean-Claude Juncker: Das Wiener Schnitzel war ausgezeichnet.

Und das Drumherum? Die Vorschläge der Kommission zu einer Aufstockung und Stärkung der EU-Grenz- und Küstenwache sind auf breite Zustimmung gestoßen. Einige Details müssen noch diskutiert werden, die Minister im Rat der EU und das Europaparlament werden sich jetzt damit beschäftigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Vorschlag vor Jahresende angenommen wird. Was den Brexit, das zweite große Thema beim Gipfel, betrifft, hat die britische Premierministerin Theresa May klargemacht, dass es kein zweites Referendum geben wird und die Briten Ende März aus der EU austreten . Die Kommission wird noch vor dem EU-Gipfel im Oktober die Grundzüge einer politischen Erklärung vorstellen zu unserer künftigen Beziehung mit Großbritannien. Davor brauchen wir deutliche Bewegung in der britischen Position, um die Irland-Frage zu einem guten Abschluss zu bringen.