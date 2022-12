Kein Soja mehr von gerodeten Flächen

Hinter dem Begriff "entwaldungsfreie Lieferketten" verbirgt sich eine kleine Revolution.

Es blieb erstaunlich ruhig bei den Vertretern von Handel und Wirtschaft. Dabei hatten sich Europaparlament und Rat der Mitgliedsstaaten gerade auf eine brisantes Paket verständigt, das tief in den Alltag von Supermärkten und Nahrungsmittellieferanten eingreifen könnte. Ausverhandlet wurde ein Gesetzentwurf der EU-Kommission zu "entwaldungsfreien Lieferketten". Der sperrige Begriff hat es in sich. Die Einigung unterbindet die Einfuhr einer Reihe von Produkten in die Europäischen Union, wenn für sie Wald abgeholzt wurde. Ob diese Abholzung legal oder illegal geschehen ist, spielt ...