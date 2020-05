Erstmals seit dem 11. März hat es am Montag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Neuseeland gegeben. Regierungschefin Jacinda Ardern wird für ihr Krisenmanagement gelobt - wieder einmal.

"Wir haben den Kampf gewonnen", sagte Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag. Das Land mit den knapp fünf Millionen Einwohnern vermeldete an diesem Tag zum ersten Mal seit dem 11. März keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus. In ihrer Pressekonferenz am ...