Donald Trump verliert eine seiner wichtigsten Mitarbeiterinnen. Der Grund: Conway will ihre politisch zerstrittene Familie retten.

Der Rücktritt kam so überraschend, wie der Zeitpunkt für den Präsidenten unglücklich ist. Trumps treueste Weggefährtin, die jede Kabale, Säuberung und Unruhe im Weißen Haus unversehrt überstand, schmiss am Vorabend des Krönungsparteitags in Charlotte hin. "Das ist vollkommen meine Entscheidung ...