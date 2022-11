Kevin McCarthy: Er will Sprecher des Repräsentantenhauses werden

Erst unterstützte er Trump, dann verdammte er ihn, dann unterstützte er ihn wieder. Kevin McCarthy will ins dritthöchste Amt der USA.

Kevin McCarthy kommt wie Nancy Pelosi aus Kalifornien. Und wie sie wurde er am 6. Jänner 2021 von Kapitolspolizisten in ein sicheres, unterirdisches Versteck eskortiert. In jenem angsterfüllten Interim sprach McCarthy von einer "Verantwortung" von Donald Trump für das gewaltsame Geschehen, das auch sein Leben gefährdete. Bei einem Telefonat mit anderen Republikanern sprach er sogar von einem notwendigen Rücktritt des damaligen Präsidenten.

Doch damit enden die Gemeinsamkeiten der beiden Politiker im Repräsentantenhaus. Nur Stunden nach dem Sturm auf ...