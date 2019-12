Armut gibt es in jedem Land. Doch in den Armenvierteln von Nairobi ist sie allgegenwärtig. Vor allem die Kinder leiden unter den Entbehrungen. Eine Notlage, die sie an den Rand ihrer Existenz bringt.

SN/dorina pascher Ein Junge im Slum von Mukuru spielt mit einer herausmontierten Festplatte.