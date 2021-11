Klimakonferenz: "Historischer" Beschluss mit Wermutstropfen

Bei der Klimakonferenz in Glasgow wurden wichtige Einigungen erzielt. Beim Kohleausstieg gab es in letzter Minute Abstriche.

Bevor er den Hammer fallen ließ, um den Klimapakt von Glasgow zu besiegeln, kämpfte Alok Sharma mit den Tränen. "Ich bitte um Verzeihung für die Art, wie das gelaufen ist", sagte der britische Präsident der Weltklimakonferenz am Samstagabend. Kurz zuvor hatten China und Indien einem schon als "historisch" gefeierten Satz zum Ende der Kohle in letzter Minute einiges an Wirkung genommen. In der Abschlusserklärung der 197 Staaten ist nun nicht vom Ausstieg (phase-out) die Rede, sondern nur noch vom Abbau ...