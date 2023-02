Kommt Putin irgendwann vor Gericht?

Die Strafverfolgung der Verantwortlichen ist extrem kompliziert.

Der russische Präsident Wladimir Putin soll für den Ukraine-Krieg zur Verantwortung gezogen werden: Das fordern die Staatsspitze in Kiew sowie Politiker in Europa und den USA seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022.

Wie wird gegen Kriegsverbrechen ermittelt? Internationale Ermittler gehen bereits seit Monaten Hinweisen auf Kriegsverbrechen in der Ukraine nach. Bisher seien fast 65.000 Vorfälle gemeldet worden, berichtete EU-Justizkommissar Didier Reynders kürzlich bei einem Justizministertreffen in Stockholm. Er nannte dies die "höchste Zahl jemals dokumentierter ...