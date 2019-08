Konfrontationen zwischen russischer Opposition und Polizei

Ungeachtet scharfer Warnungen der Staatsanwaltschaft vor neuen unerlaubten Protesten steuern die russische Opposition und Polizei auf eine neue Konfrontation in Moskau zu. Sie werde trotzdem am Samstag für eine Zulassung zur Stadtratswahl demonstrieren, teilte die Juristin Ljubow Sobol am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Sobol wird am Samstag für Zulassung zur Stadtratswahl demonstrieren