Konzerne zünden Karbonbomben

Die fossilen Unternehmen kassieren ab. Die Folgen sind nebensächlich.

. Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen steuern die großen Öl- und Gaskonzerne die Welt in die Klimakatastrophe. Allein die Expansionspläne der zwölf größten Unternehmen für die nächsten rund sieben Jahre würden einen Treibhausgasausstoß verursachen, der in etwa gleich groß ist wie der Chinas während eines ganzen Jahrzehnts. All die geplanten fossilen Projekte zusammen würden das 18-Fache der derzeitigen globalen Jahresemissionen freisetzen.

Das ergab eine mehrmonatige Recherche der britischen Zeitung "Guardian". Das Team arbeitete mit Thinktanks, NGOs, Analysten und Wissenschaftern ...