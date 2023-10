Krieg in Israel: Das Grauen, das Elend und die Macht der Erzählung

Der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas geht in die dritte Woche, und obwohl er in den Augen vieler noch nicht einmal richtig begonnen hat - nach wie vor wartet die Welt gebannt auf den Beginn einer israelischen Bodenoffensive in Gaza -, übersteigt er in vielerlei Hinsicht alle bisherigen Auseinandersetzungen im Nahostkonflikt.

BILD: SN/APA/AFP/JACK GUEZ Israel intensivierte am Wochenende die Raketenangriffe im Gazastreifen.