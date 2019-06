Kushner und Pompeo nehmen an Bilderberg-Konferenz teil

Der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, nimmt am Samstag an der Bilderberg-Konferenz im Schweizer Kurort Montreux teil. Auch US-Außenminister Mike Pompeo nimmt überraschend an Konferenz teil. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen unter anderem die Zukunft Europas, der Klimawandel, Brexit, China, Russland und künstliche Intelligenz.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Heuer stehen drei Österreicher auf der Teilnehmerliste