Lage in Hongkong nach jüngsten Protesten zunächst ruhig

Nach den jüngsten Massenprotesten in Hongkong gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz ist es am Donnerstag in der Metropole zunächst ruhig geblieben. Lediglich eine Handvoll Demonstranten hielten sich im Regierungsbezirk auf. Am Mittwoch war es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Zehntausende waren Protestaufrufen gefolgt und hatten das Parlament umstellt.

SN/APA (AFP)/ANTHONY WALLACE Am Mittwoch war es noch zu Ausschreitungen gekommen