Lehrer, Schüler, Eltern: Massenproteste gegen Orban in Budapest

In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat es am Sonntagabend Massenproteste gegen die Politik der rechtsnationalen Regierung von Premier Viktor Orbán gegeben. Im Mittelpunkt stand vor allem die Solidarität mit den Lehrern. Gefordert wurden mehr Bezahlung und bessere Unterrichtsbedingungen. Laut den Organisatoren nahmen an dem Protestmarsch rund 80.000 Menschen - großteils Gewerkschafter, Interessensvertreter, Lehrer, Schüler Eltern und Oppositionelle - teil.

SN/APA/AFP/PETER KOHALMI Laut Organisatoren rund 80.000 Teilnehmer