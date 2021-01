Ein Pharma-Riese plus ein Schuss Nationalismus ergibt eine giftige Mischung. Die brave EU hat vorerst das Nachsehen.

Pascal Soriot ist, was wir in Österreich ein "echtes Herzerl" nennen würden. Die EU habe einfach Pech gehabt, meinte der 61-jährige Vorstandschef des Pharma-Giganten AstraZeneca. Unglücklicherweise, sagte er noch. Blöd gelaufen sozusagen. Damit meinte der Manager die Ankündigung seines Unternehmens, die vertraglich zugesagte erste Lieferung von 80 Millionen Corona-Impfdosen in die EU um 60 Prozent zu verringern, während Großbritannien offenbar ohne Abstriche weiter versorgt wird.

Soriots treuherzige Begründung: London habe eben drei Monate früher bestellt, daher seien dort ...