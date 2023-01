Wie die Republikaner sich gegen die Wand fahren

Sie haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus - und dennoch scheitern die Republikaner an ihrer ersten Aufgabe im neuen US-Kongress. Das liegt zum einen am Kandidaten selbst, aber auch an der Partei, die zunehmend von extrem Rechten geprägt ist.



Leitartikel SN

SN/AP Der Republikaner Kevin McCarthy scheiterte auch in Runde drei.