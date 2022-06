Macron hält an Frankreich Premierministerin Borne fest

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält auch nach dem Verlust der "Absoluten" bei der Parlamentswahl an Premierministerin Élisabeth Borne fest. Wie France Info am Samstagabend meldete, soll Borne mit den verschiedenen Fraktionen in der Nationalversammlung klären, ob sie bereit seien, sich an der Regierung zu beteiligen, der Premierministerin das Vertrauen auszusprechen und für den Haushaltsentwurf zu stimmen. Eine handlungsfähige Regierung solle dann Anfang Juli stehen.

SN/APA/AFP/POOL/THOMAS COEX Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne