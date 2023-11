Madrid: Rechtspopulistischer Vox-Politiker niedergeschossen

Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist Medienberichten zufolge in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Ein Unbekannter habe dem 78-Jährigen am Donnerstag durch das Kiefer geschossen, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Polizeiquellen. Sein Leben sei nicht in Gefahr.

