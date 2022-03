Massenhaft Jobs weg trotz Brexit

Ein Fähren-Betreiber hat 800 Beschäftigte ohne Vorankündigung und sofort entlassen. Ein Vorgang, der ein Brexit-Versprechen entlarvt.

Fähren sitzen im Hafen fest, Mitarbeiter werden von Sicherheitsleuten abgeführt, Reisepläne storniert und Streiks geplant. Seit Donnerstag herrscht Chaos an den britischen Häfen in Dover im Südosten, Liverpool im Westen und Hull im Norden. Verursacht wurde es durch die Entlassung von 800 Mitarbeitern des Fährenbetreibers "P&O Ferries". Dieser teilte per Videobotschaft mit, dass die Kündigungen die Unternehmenszukunft sichern würden. Die Nationale Gewerkschaft der Eisenbahn-, See- und Transportarbeiter (RMT) zeigte sich empört. Die Beschäftigten seien kurzfristig und mit sofortiger Wirkung entlassen ...