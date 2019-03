May will los von der EU. Aber schafft sie es?

Labour und die Nordiren-Partei, aber auch viele Konservative kündigten an, neuerlich gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen.

Wenige Stunden vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament musste die britische Premierministerin Theresa May weiterhin um eine Mehrheit zittern. Am Dienstagnachmittag warnte die Premierministerin die Abgeordneten: "Wenn dieser Deal nicht angenommen wird, kann es sein, dass der Brexit verloren geht."

Nachbesserungen, die May am Montagabend mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg vorgestellt hatte, drohten ihre Wirkung zu verfehlen. Zahlreiche Parlamentarier von Mays Konservativer Partei, aber auch die nordirische DUP (Democratic Unionist Party), auf deren Stimmen die Minderheitsregierung angewiesen ist, kritisierten das nachgebesserte Abkommen scharf. Der notwendige Fortschritt sei noch nicht erreicht worden, erklärte die DUP.

Seine Bedenken seien trotz der Nachbesserungen nicht ausgeräumt, teilte der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox mit.

Was ist der Brexit? Hier wird er kurz erklärt

Für May waren das schlechte Nachrichten. Bereits bei einer ersten Abstimmung über den Brexit-Vertrag war sie gescheitert. Das Unterhaus ist total zerstritten, wie es beim Brexit weitergehen soll. Das Vereinigte Königreich soll laut Plan schon am 29. März 2019 die EU verlassen.

Großbritannien hat laut Cox weiterhin keine rechtlichen Mittel, um die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu kündigen. Das Risiko, auf Dauer in einer Zollunion mit der EU gefangen zu bleiben, sei aber durch die Nachbesserungen reduziert.

Der Brexit-Hardliner und Abgeordnete der regierenden Konservativen, Mark Francois, zeigte sich "gar nicht überzeugt" von dem Deal. Auch die größte Oppositionspartei blieb unbeeindruckt: Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete die Verhandlungen als "gescheitert". In der Vereinbarung sei nichts, was den Änderungen nahe komme, die May dem Parlament versprochen habe. Der Brexit-Experte der Labour-Partei, Keir Starmer, bezeichnete die Änderung ebenfalls als bedeutungslos.

Irlands Regierungschef Leo Varadkar lobte das Ergebnis der Last-Minute-Gespräche zwischen May und Juncker in Straßburg. "Der Brexit ist für viele Monate eine dunkle Wolke über uns gewesen, besonders die Bedrohung eines No Deals", sagte Varadkar. "Ein positives Votum am Dienstagabend kann diese Wolke beseitigen und das Vertrauen und den Optimismus in Großbritannien, Irland und der Europäischen Union wiederherstellen."

Weil viele Abgeordnete das mit der EU ausgehandelte Vertragswerk ablehnen, kam Brüssel der britischen Regierungschefin entgegen: Das am späten Montagabend in Straßburg vereinbarte "rechtlich verbindliche Instrument" soll jetzt noch deutlicher machen, dass der Backstop höchstens eine Übergangslösung ist. Beide Seiten sichern zu, die künftigen Beziehungen schnellstmöglich zu klären und bis Ende 2020 eine Alternative zum Backstop zu finden.





Was ist der Backstop? Hier wird er kurz erklärt

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis die Frage anderweitig gelöst ist. Innerhalb einer Zollunion sind keine Warenkontrollen an den Grenzen notwendig. Grenzkontrollen wollen alle Seiten vermeiden, weil ansonsten ein Wiederaufflammen der Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion befürchtet wird.

Zollunion bedeutet aber auch, dass Großbritannien keine Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie China und den USA schließen kann - eines der wichtigsten Argumente für den EU-Austritt. Brexit-Hardliner hatten daher eine zeitliche Befristung oder ein einseitiges Kündigungsrecht für den Backstop gefordert. Brüssel lehnte das aber kategorisch ab.

Für den Fall, dass sie am Dienstagabend trotz der Nachbesserungen im Unterhaus keine Mehrheit bekommen sollte, will May schon am Mittwoch über ein Ausscheiden ohne Deal abstimmen lassen. Findet auch das keine Mehrheit, sollen nach den bisherigen Planungen die Abgeordneten am Donnerstag entscheiden, ob London eine Verschiebung des Brexit-Termins beantragen soll.

