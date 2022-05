Mehr als 59 Millionen Binnenvertriebene weltweit 2021

Konflikte und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr erneut Millionen innerhalb ihres Landes in die Flucht getrieben. Die Organisationen Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) und die Norwegische Flüchtlingshilfe (NRC) zählen in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht 2021 rund 59,1 Millionen Binnenflüchtlinge weltweit. Für 2022 erwarten die Organisationen unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs einen deutlichen Anstieg.

SN/APA/AFP/AMANUEL SILESHI Subsahara-Afrika ist die Region mit den meisten Binnenvertreibungen