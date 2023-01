Mehrheit ohne Macht: Vor welchen Hindernissen die Republikaner im Repräsentantenhaus stehen

Der neu gewählte US-Kongress kommt zusammen und Joe Bidens Demokraten verlieren die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Doch können die Republikaner ihm das Leben schwer machen?

Er hat Jahrzehnte für diesen Moment gearbeitet, an diesem Dienstag kann sich endlich der größte politische Traum von Kevin McCarthy erfüllen. Dann trifft sich in Washington das US-Repräsentantenhaus zur ersten Sitzung in der neuen Zusammensetzung nach den Zwischenwahlen und der konservative Politiker könnte dank einer hauchdünnen Mehrheit seiner Republikaner an die Spitze der Abgeordnetenkammer gewählt werden.

Nach einer erfolglosen Kandidatur 2015 hat McCarthy hinter den Kulissen weiter klar auf den Posten als "Speaker of the House" hingearbeitet, eine ...