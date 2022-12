Migranten werden an EU-Grenzen systematisch misshandelt

Eine umfangreiche Dokumentation einer Gruppe von NGOs schildert die Schrecken des Migration.

Am Donnerstag berieten die EU-Innenminister im Ratsgebäude in Brüssel über die illegale Migration und darüber, wie die EU-Außengrenzen dicht gemacht werden können. Gleichzeitig erschien die zweite überarbeitete und erweiterte Auflage eines bestürzendes Dokumentes. Das "Schwarzbuch der Pushbacks" beschreibt in vier Bänden, die mehr als 3000 Seiten umfassen, wie die Europäische Union die Rechtsgrundsätze des Asylrechts mittlerweile systematisch außer Kraft setzt.

1635 Zeugenaussagen wurden aufgenommen, die rund 25.000 Menschen betreffen. Sie beschreiben die illegalen Zurückweisungen (engl: Pushbacks) an den ...