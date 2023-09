Migrantenankünfte auf Lampedusa reißen nicht ab

Nachdem die italienische Regierung am Montag neue Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung verabschiedet hat, kommen weiterhin Migranten auf Lampedusa an. 185 Migranten trafen am Dienstag an Bord von vier Booten auf der Mittelmeerinsel ein. Am Montag erreichten nach Behördenangaben insgesamt 475 Personen Lampedusa. 1.544 Migranten befinden sich derzeit im Hotspot der Insel. 450 Menschen sollen im Laufe des Dienstags Lampedusa Richtung Sizilien verlassen.

BILD: SN/APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI Die ankommenden Flüchtlingsboote sind meist total überfüllt