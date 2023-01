Migrationsexperte Knaus über Klimaflucht: "Es kommen nur wenige durch"

Wie viele Klimaflüchtlinge es bis Europa schaffen, bestimme die Politik, sagt Gerald Knaus vom Thinktank Europäische Stabilitätsinitiative (ESI).

Wie wird sich die Klimaerwärmung auf die Flüchtlingszahlen auswirken? Werden Millionen aus Afrika und Asien versuchen, nach Europa zu kommen? Die SN sprachen darüber mit dem Migrationsforscher und Vorsitzenden des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative (ESI), Gerald Knaus.

Wie viele Menschen werden wegen der Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten zu uns drängen? Knaus: Wie viele Menschen regulär oder irregulär aus Marokko, Nigeria, Venezuela oder der Ukraine in die EU kommen werden, bestimmen die Politik an den Grenzen und die EU-Visa-Politik. ...