Mit viel Tempo impfen die Briten weiter AstraZeneca

In Großbritannien gilt der Impfstoff AstraZeneca als nationale Wunderwaffe gegen die Pandemie. Mit Verwunderung verfolgt man die Debatte auf dem Kontinent.

Die britische Regierung beeilte sich mit ihrer Verteidigungsoffensive und schickte am Mittwoch ihre Minister hinaus, die auf allen Kanälen und in Interviews die Bevölkerung beruhigen sollten. Der AstraZeneca-Impfstoff sei sicher, wirksam und habe schon Tausende Leben in diesem Land gerettet, so lautete die Botschaft, die gebetsmühlenartig wiederholt wurde, nachdem Berichte aus Deutschland neue Fragen zu möglichen Nebenwirkungen des Vakzins hätten aufwerfen können. Das passierte aber nur bedingt. Auf der Insel wird die Diskussion in Kontinentaleuropa vielmehr mit einem gewissen Unverständnis ...