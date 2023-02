Moldau warnt vor russischen Putsch-Plänen

Die Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache die Bevölkerung ausdrücklich vor neuen Versuchen zur Störung der politischen Situation im Land gewarnt.

Zufall oder Kalkül: Mitten in einer Regierungskrise hat Moldaus prowestliche Staatspräsidentin Maia Sandu am Montag in einer Fernsehansprache die Bevölkerung über russische Umsturzpläne unterrichtet. Vergangene Woche hatte es nach Hinweisen der ukrainischen Geheimdienste in Chișinău geheißen, man könne aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten nennen. Nach dem Rücktritt der prowestlichen Regierungschefin Natalia Gavrilița vom Freitag ist dies nun offenbar möglich.

Sandu sagte in ihrer Ansprache, Russland wolle laut den "von unseren ukrainischen Partnern" abgefangenen Plänen "grüne Männchen" für einen Umsturz ...