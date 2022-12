Nach der Schmiergeld-Affäre gilt das Prinzip Misstrauen

Weitere Details aus der Schmiergeld-Affäre werden bekannt. 750.000 Euro in kleinen Scheinen beschlagnahmt.

Das Europaparlament hat bei seiner Sitzung in Straßburg Eva Kaili ihres Amtes enthoben. Die griechische Sozialdemokratin war eine von 14 Vizepräsidenten des Hauses. Sie steht unter dem Verdacht der Bestechlichkeit und sitzt in Brüssel in U-Haft. Auch der italienische Lebensgefährte Francesco G. teilt dieses Schicksal. Er war als Mitarbeiter eines sozialistischen Abgeordneten tätig.

Kaili und Francesco G. sollen Geld und Geschenke des Emirats Katar angenommen und auch verteilt haben, um politisches Wohlwollen für den Ausrichter der Fußball-WM zu ...