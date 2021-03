Nach Massakern in den USA: Debatte über ein schärferes Waffenrecht entbrannt

Die beiden Massaker in Georgia und Colorado erschüttern die USA. Die Chancen für ein neues Waffenrecht stehen dennoch schlecht.

Beide mutmaßlichen Täter waren 21 Jahre alt. Beide litten offenbar unter psychischen Problemen. Beide hatten kurz zuvor ihre Waffe legal gekauft: Am Dienstag der vergangenen Woche erschoss ein evangelikaler Extremist in drei Massagesalons im US-Bundesstaat Georgia acht Menschen - darunter sechs asiatischstämmige Frauen. An diesem Montag tötete ein wegen seines Jähzorns und Verfolgungswahns bekannter Einzelgänger in einem Supermarkt in Colorado zehn Menschen.

Die zeitliche Nähe der beiden Bluttaten im Umkreis der Metropolen Atlanta und Denver schockiert viele Amerikaner ...