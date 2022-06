Nach weiß und männlich: Australiens Parlament ist divers wie nie

Bisher war das Parlament in Canberra sehr weiß und vor allem männlich besetzt. Die Wahl hat das geändert. Die Abgeordneten sind divers wie nie - und auch die Regierung.

In der neuen sozialdemokratischen Regierung sticht vor allem die frischgebackene Außenministerin ins Auge: Penny Wong ist die erste Asiatin in der Position. Sie ist in Malaysia geboren und kam erst als Kind nach Australien. Nach der Schule studierte Wong Kunst und Jus. Sie engagierte sich in der Gewerkschaftsbewegung, bevor sie nach Sydney zog, wo sie Beraterin in der damaligen Labor-Regierung im Bundesstaat New South Wales wurde. Bereits unter einer früheren Labor-Regierung hielt sie einen Ministerposten - damals diente sie als ...